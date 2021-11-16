В РАН выяснили, что пациенты с ожирением умирают от COVID-19 чаще людей без лишнего веса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Люди с ожирением умирают от коронавируса на 45% чаще, чем граждане без лишнего веса. Об этом заявил академик РАН Виктор Малеев на конгрессе в Тюменском медицинском университете.

"При индексе массы тела от 30 до 40 смертность в возрастной группе 35–45 лет возрастает в 6 раз, в возрастной группе 25–30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения", – цитирует академика ТАСС.

По его словам, риск госпитализации пациентов с ожирением возрастает на 115%. Кроме того, такие граждане на 70% чаще попадают в реанимацию.

Ранее вирусолог рассказал, почему иммунитет к коронавирусу у вакцинированных людей крепче, чем у переболевших. По его словам, во втором случае появляется много антител, но большинство из них – шлак. Эксперт отметил, что иммунитет после прививки "Спутником V" будет более качественным, поскольку вакцина разработана на основе аденовирусных векторов, несущих ген Spike-белка SARS-CoV-2.

