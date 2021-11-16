Пульмонолог рассказал, что может привести к смерти во сне при COVID-19

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Храп может привести к смерти во сне во время COVID-19, заявил пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н. А. Семашко Вячеслав Овечкин. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, храп является проявлением апноэ во сне – внезапных остановок дыхания на 20–30 секунд. Чаще всего симптом наблюдается у людей с лишним весом и при увеличенных миндалинах.
"При синдроме обструктивного апноэ сна люди умирают от остановки сердца, потому что нарушается кровоснабжение именно сердца, оно не выдерживает. Риск внезапной сердечной смерти повышается", – уточнил Овечкин.
Он подчеркнул, что при коронавирусе нарушается процесс дыхания, особенно в ночное время. Храп же будет только усугублять процесс насыщения крови кислородом. Решением может стать применение неинвазивной искусственной вентиляции легких.
"Это не устраняет причину обструктивного апноэ сна, но размыкает порочный круг, связанный с ожирением, когда человек хочет похудеть, но не может, потому что получает недостаточно кислорода и жировая ткань не расщепляется", – заключил пульмонолог.
Ранее россиянам сообщили об опасности самостоятельного приема антибиотиков при лечении коронавируса в домашних условиях. Назначение таких препаратов происходит только в случае развития других патогенов в организме больного.
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