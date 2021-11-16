Гинцбург сообщил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

У назальной вакцины от коронавируса пока не выявлено никаких побочных действий. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

При этом, по его словам, вопрос о возможности использования препарата вместо обычной прививки пока остается открытым.

Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будут давать защиту даже от заражения коронавирусом. Об этом Гинцбург рассказывал ранее. Ученый подчеркивал, что даст ли это 100% защиту, пока еще также предстоит выяснить в ходе клинических исследований.

До этого сообщалось, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разработку лекарства из антител для лечения COVID-19. Испытания нового препарата начнутся в январе и завершатся в течение 3–4 месяцев.