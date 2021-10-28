Гинцбург допустил, что "Спутник V" и назальная вакцина смогут защитить от COVID-19 на 100%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ученый подчеркнул, даст ли это 100% защиту, пока еще только предстоит выяснить в ходе клинических исследований.
"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.
По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса на уровне местного иммунитета.
13 октября министерство здравоохранения РФ выдало Центру Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований назальной вакцины от коронавируса.
Препарат "Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V", в виде спрея проверят на 500 взрослых добровольцах. Исследования проведут на базе центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Разрешение на испытания выдано до 31 декабря 2023 года.
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