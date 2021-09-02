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Москва 24

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Общество

07:54

В "Векторе" рассказали, когда россиянам будет доступна новая вакцина от COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" планируют выпустить в гражданский оборот в ближайшее время. Об этом сообщила заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих, передает ТАСС.

Она отметила, что пока препарат не выпущен в государственный оборот, поскольку разрешение на него было получено только в прошлый четверг, 26 августа.

"Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот", – уточнила Непомнящих.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В настоящее время для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Также в России завершили стадию доклинических испытаний интерназальной вакцины "Спутник V". Назальная форма препарата представляет собой второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц.

В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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