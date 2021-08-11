Гинцбург заявил о готовности к клиническим испытаниям назального "Спутника V"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Стадия доклинических испытаний интерназальной вакцины "Спутник V" завершена, на данный момент решается вопрос о финансировании клинических испытаний. Об этом в интервью газете "Известия" заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он объяснил, что сначала специалисты хотели пропустить ряд этапов, поскольку они уже были проведены в рамках исследований существующего препарата, однако этот вариант не был одобрен.
"Все испытания должны пройти по полной программе: с первой, второй и третьей стадией клинических испытаний. Это стоит порядка 400 миллионов рублей", – сказал Гинцбург.
По его словам, назальная форма вакцины представляет из себя второй компонент "Спутник V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц. Он напомнил, что ранее подобным способом привилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также некоторые сотрудники Центра имени Гамалеи.
Ранее специалисты Роспотребнадзора создали назальный спрей, содержащий широкий спектр антител к разным возбудителям респираторных инфекций. Новый препарат изготовлен из донорской крови, при этом он не содержит никаких микроорганизмов, в том числе вирусов.
В перспективе спрей сможет защищать и от коронавируса. Его эффективность в отношении вирусов гриппа, возбудителей из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша, дифтерии уже доказана, отмечают создатели.
В России работают над интраназальной вакциной от коронавируса
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