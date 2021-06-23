Власти Москвы заявили о скором поступлении интраназальной вакцины "Спутник Лайт"

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В столице в ближайшее время будет доступна однокомпонентная интраназальная вакцина "Спутник Лайт". Об этом рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"В ближайшее время в оборот поступит "Спутник Лайт", который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки", – отметил он.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале доклинических испытаний назальной вакцины от коронавируса.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова пояснила, что назальная форма вакцины "Спутник V" будет двухкомпонентной, но в виде спрея. Только врачи будут вводить пациентам данный препарат. По ее словам, препарат подойдет тем, кому не рекомендована инъекция.

Также стало известно, что интраназальную вакцину от коронавируса в виде аэрозоля ввела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в группе волонтеров.