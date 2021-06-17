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Общество

17 июня, 21:04

"Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через 1,5 недели

медицина общество

Фото: РИА Новости/РФПИ

Вакцину "Спутник Лайт" выпустят в гражданский оборот через 1,5 недели, она будет использоваться и для ревакцинации. Об этом рассказал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Через 1,5 недели "Спутник Лайт" выйдет с контроля в оборот. Он будет использоваться в том числе для ревакцинации", – цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что сейчас идет подготовка рекомендаций по ревакцинации.

Вакцина "Спутник Лайт" – первый компонент препарата "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после достижения иммунизации.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило положительный отзыв по результатам клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". РФПИ и Центр имени Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье.

Минздрав заявил, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут использоваться для ревакцинации

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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