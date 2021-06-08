В Минздраве заявили, что "Спутник Лайт" направлен на вакцинацию молодого населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" нацелена на вакцинацию молодого населения, поскольку она имеет значительную эффективность для выработки иммунитета у молодых пациентов, заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев. Об этом сообщает РИА Новости.
"Эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов. Исследования показывают, что однократное применение этой вакцины, а это, собственно говоря, вакцина "Спутник V", дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей", – сказал он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что "Спутник Лайт" будут преимущественно использовать для вакцинации лиц в возрасте до 60 лет.
"Спутник Лайт" является аналогом первого компонента "Спутника V". Это будет четвертая российская вакцина, предназначенная для профилактики COVID-19. Специалисты уточнили, что в гражданский оборот вакцина поступит после завершения регистрации.
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