Фото: ТАСС/Frank Hoermann/SVEN SIMON
ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт" на уровне 342,36 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину "Спутник Лайт". Она составит 342,36 рубля без НДС за дозу", – говорится в сообщении.
"Спутник Лайт" является аналогом первого компонента "Спутника V". Это будет четвертая российская вакцина, предназначенная для профилактики COVID-19.
Специалисты уточнили, что в гражданский оборот вакцина поступит после завершения регистрации.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что зарубежные страны проявляют большой интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник Лайт". Он подчеркнул, что препарат можно использовать для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятной ситуации.
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в РФ
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