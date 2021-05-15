Применение "Спутника Лайт" одобрили в Венесуэле

Фото: РИА Новости/Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

В Венесуэле одобрили применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла", – говорится в сообщении.

Уточняется, что препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, которые вводятся дважды.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что зарубежные страны проявляют большой интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник Лайт".