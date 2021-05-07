Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по COVID-19

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Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Ведомство включило в 11-ю версию вакцины "КовиВак" и "Спутник Лайт". Она появилась в разделе по специфической профилактике инфекции у взрослых.

Цельновирионная инактивированная вакцина "КовиВак" была зарегистрирована в конце февраля 2021 года. В основе принципа ее действия лежит использование искусственно ослабленного либо уже мертвого вируса. Уточнялось, что иммунитет к COVID-19 появляется у пациентов спустя 28 дней после введения первого из двух компонентов препарата.

6 мая в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт". Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V". Эффективность препарата составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин с двумя уколами. Она была рассчитана на основе данных россиян, которые получили только один укол во время вакцинации.