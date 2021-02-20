Зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19 "КовиВак"

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Зарегистрирована третья российская вакцина против коронавирусной инфекции "КовиВак" Центра имени Чумакова. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина "КовиВак", ее разработал Центр имени Чумакова", – сказал Мишустин.

По его словам, линия по производству нового препарата будет запущена в ближайшее время.

"В ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата "КовиВак", – отметил он.

Мишустин уточнил, что в середине марта первые 120 тысяч доз вакцины "КовиВак" будут запущены в гражданский оборот.

Премьер-министр добавил, что препарат в ходе клинических испытаний продемонстрировал безопасность и эффективность.

Как ранее рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, иммунитет к COVID-19 появляется уже на 28-й день после вакцинации препаратом "КовиВак". По ее словам, данные клинических испытаний подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этого препарата.

Для производства собственной вакцины от коронавируса центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова подготовил производственную площадку.

