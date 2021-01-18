Иммунитет к COVID-19 появляется уже на 28-й день после препарата "КовиВак" – Голикова

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Иммунитет к COVID-19 появляется уже на 28-й день после вакцинации препаратом "КовиВак", который разработали в центре имени Чумакова, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этой вакцины. У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета уже на 28-й день после первой вакцинации", – сказала Голикова.

Ранее стало известно, что для производства собственной вакцины от коронавируса с февраля 2021 года центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова подготовил производственную площадку.

Также сообщалось, что клинические испытания вакцины против COVID-19, которая была создана центром имени М. П. Чумакова РАН, идут хорошо. По словам директора учреждения, у участников данного исследования не обнаружили нежелательных явлений. К клиническим исследованиям вакцины приступили 6 октября. Они проходят в Новосибирске.

