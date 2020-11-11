Центр "Вектор" нашел новое средство для борьбы с COVID-19

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Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса. Об этом пишет издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Отмечается, что экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, что может говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов.

По итогам исследований ученые подали заявку на изобретение "Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus".

В первую очередь исследователи возлагали надежды на уже продающийся в аптеках препарат бефунгин. Это уже концентрированный водный экстракт чаги с добавлением солей кобальта и этилового спирта. Но этот препарат проявил слабую активность в отношении SARS-CoV-2.

В заявке на патент приводится несколько способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги. Один из них можно использовать в домашних условиях. Так как чага нетоксична, в день можно употреблять 150–200 миллилитров концентрата, принимая его равномерно в течение дня.

Завлабораторией микологии "Вектора" профессор Тамара Теплякова призналась, что эффективность экстракта чаги, приготовленного по этой методике, ей пришлось проверить на себе и родных, которые заболели коронавирусом. Все они заметили, что максимум через неделю симптомы инфекции исчезали.

Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш рассказал, что пик гонки за вакциной от коронавируса придется на январь 2021 года. По словам эксперта, в этот период будут представлены первые отчеты о третьих фазах испытаний сразу нескольких вакцин, включая российский "Спутник V". Кроме того, в это же время станут доступны первые данные об опасных побочных эффектах препаратов.

Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе Центра имени Гамалеи. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября. Она была зарегистрирована 14 октября.