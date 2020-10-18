Центр Чумакова создал комитет по мониторингу данных клиники вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук создал специальный комитет по мониторингу данных клиники вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора центра Айдара Ишмухаметова.
Он рассказал, что комитет будет изучать данные по безопасности и эффективности вакцины, а также займется разработкой рекомендаций по дальнейшему исследованию препарата. В составе комитета находятся иммунологии, неврологии, аллергологии, инфекционных болезней, организации здравоохранения и общей врачебной практики.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор".
Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ.
Минпромторг рассказал о планируемых объемах производства вакцины "Спутник V"
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