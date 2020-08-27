Российская вакцина от коронавируса безвредна – Путин

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Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. Об этом президент сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует сегодня устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери они появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо", – сказал президент.

Путин заявил, что российская вакцина зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ. Он напомнил, что специалисты провели доклинические и клинические испытания вакцины на животных и добровольцах.

"Мы сделали ввсе, что необходимо, для того чтобы провести регистрацию с условиями, как у нас говорят. Эти условия – дальнейшие исследования этого препарата в ходе его массового применения. Так что мы сделали это в строгом соответствии с российским законом", – сказал Путин.

Президент также выразил уверенность, что и вторая российская вакцина от "Вектора", которая появится в сентябре, будет надежной и эффективной. По его мнению, две российские вакцины в дальнейшем будут конкурировать между собой из-за своей эффективности и безопасности.

"У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина, препарат будет готов в сентябре, и над ним работает известный институт "Вектор" в Новосибирске <...> Я думаю, что они, скорее всего, будут конкурировать, потому что по безопасности и эффективности они не должны уступать друг другу", – заявил Путин.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

