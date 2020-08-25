Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от COVID-19 Центра Гамалеи в форме порошка

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Вакцина от коронавируса, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, получила регистрационное удостоверение на выпуск в форме порошка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину "Гам-КОВИД-Вак-Лио", разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения", – говорится в сообщении.

Центру также разрешили пострегистрационное клиническое исследование разработки. К нему привлекут 40 тысяч добровольцев старше 18 лет, каждый будет участвовать на протяжении полугода со дня вакцинации. Исследование пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы.

Производство вакцины "Спутник V" стартовало 15 августа. Со следующей недели массово начнут прививать медработников.

Вакцину запретят делать беременным и кормящим матерям. Отказаться от нее стоит также людям с аллергией.

Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат вакцину, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что более массовая вакцинация может начаться в декабре – январе. Сделать предзаказ невозможно, подчеркнул помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, различные предложения такого рода могут быть мошенническими.

Поставками будет заниматься Минздрав. Сейчас готовится ее производство на нескольких площадках.