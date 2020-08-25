Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирусы

Российских летучих мышей проверят на коронавирусы
Специалисты Роспотребнадзора проводят масштабное исследование по выявлению коронавируса у летучих мышей в РФ, говорится на сайте ведомства.
Как отмечается, исследуются летучие мыши, которые обитают в разных регионах страны: в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа.
В сообщении говорится, что целью является оценка встречаемости коронавирусов у летучих мышей разных видов, их анализ, а также установление степени родства выявленных вирусов с ранее известными, в том числе с SARS-подобными.
Также предполагается, что исследование позволит проанализировать карту перемещения летучих мышей и оценить пути распространения коронавирусов по РФ.
В Роспотребнадзоре отметили, уже собрано много биопроб летучих мышей, обитающих в Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, а также на побережье Черного моря.
Ранее ученые рассказали о новой версии происхождения коронавирусной инфекции COVID-19. По данным вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон, новый вирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Так, ученые нашли записи врача, лечившего горняков из китайской провинции Юньнань, которые занимались очищением шахты от фекалий летучих мышей.
Согласно записям, у заболевших проявлялись симптомы, характерные для COVID-19. Среди них – пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. В результате заболевшим горнякам понадобилась вентиляция легких. При этом трое из шести рабочих умерли.
Доктор Леонид Рошаль ранее заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 является "репетицией биологической войны". Он отметил, что не готов поддерживать утверждение об искусственном происхождении вируса.
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