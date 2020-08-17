Ученые назвали новую версию происхождения COVID-19

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Ученые рассказали о новой версии происхождения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
По данным вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон, новый вирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Так, ученые нашли записи врача, лечившего горняков из китайской провинции Юньнань, которые занимались очищением шахты от фекалий летучих мышей.
Согласно записям, у заболевших проявлялись симптомы, характерные для COVID-19. Среди них – пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура.
В результате заболевшим горнякам понадобилась вентиляция легких. При этом трое из шести рабочих умерли.
Образцы анализов шахтеров позднее были отправлены в лабораторию в Ухане. Там удалось подтвердить, что горняки заразились коронавирусом, схожим с атипичной пневмонией.
Как заявляют ученые, именно в этот момент COVID-19 адаптировался к человеческому организму. Исследование об этом в данный момент продолжается.
Ранее доктор Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 является "репетицией биологической войны". Он отметил, что не готов поддерживать утверждение об искусственном происхождении вируса.
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