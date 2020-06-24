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Общество

06:19

Врач предупредил об опасности формального ношения маски на подбородке

общество безопасность

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Стало известно об опасности формального ношения маски на подбородке. Об этом рассказал главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов в интервью РИА Новости.

Врач предостерег, что такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима

"Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно", – пояснил Молчанов.

Врач выразил надежду на благоразумие граждан страны.

Специалист добавил, что ношение масок в период снятия ограничительных мер становиться особенно важным. Он также напомнил о сохранении безопасного расстояния между гражданами. Следует избегать массового скопления людей, отметил Молчанов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как долго россиянам придется носить маски. По ее словам, Россия не испытывает трудностей с обеспеченностью средствами индивидуальной защиты

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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