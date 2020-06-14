Снимать маски и перчатки пока рано – Рошаль

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Отказываться от ношения индивидуальных средств защиты пока рано. С таким заявлением выступил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.
Он рассказал, что многие стали выходить на улицы без масок и перчаток, позабыв про соблюдение мер безопасности.
"Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось", – приводит РИА Новости слова медика.
Рошаль отметил, что пандемия коронавирусной инфекции еще не завершилась, а потому гражданам следует так же ответственно относиться к санитарным предписаниям.
Ранее с заявлением о необходимости сохранения масочного режима выступал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отмечал, что в целом в России ситуация с коронавирусом управляемая, однако в каждом конкретном регионе следует прислушиваться к советам медиков и региональных штабов по борьбе с распространением COVID-19.
Соблюдают ли москвичи масочный режим в транспорте