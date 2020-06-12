Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. Он заявил, что говорить о полном снятии ограничений в регионах пока рано.

"Говорить о том, что сегодня нужно полностью снять какие-то карантинные мероприятия или вернуться к тому образу жизни, скажем, который мы имели до января 2020 года, пока рано во всех регионах. Это однозначно", – заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Мурашко отметил, что в целом в России ситуация с коронавирусом управляемая, однако в каждом конкретном регионе следует прислушиваться к советам медиков и региональных штабов по борьбе с распространением COVID-19.

По словам главы Минздрава, от того, насколько тщательно будут выполнены населением эти рекомендации, будет зависеть всеобщая безопасность.

Также Мурашко подчеркнул, что в России необходимо сохранять масочный режим в целях профилактики коронавируса.



Михаил Мурашко министр здравоохранения РФ Масочный режим должен сохраняться. Мы видим сегодня, что коэффициент репродукции даже в спокойных регионах плавающий

Кроме того, зарубежный опыт показывает, что жара не снижает активность вируса, а потому важно соблюдать все санитарные предписания в целях сохранения своего здоровья.

Ранее Михаил Мурашко заявлял, что благоприятная ситуация по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны. Список наиболее спокойных областей возглавляет Тюменская.

Согласно последним данным, за последние сутки в России выявлено 8 987 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 216 случаев не имели клинических проявлений болезни. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.