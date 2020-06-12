В России выявили 8 987 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России выявлено 8 987 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 3 216 случаев не имели клинических проявлений болезни.
COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны.
На Москву приходится 1 714 выявленных случаев, на Московскую область – 730, на Свердловскую область – 320, на Санкт-Петербург 247, на Воронежскую область – 227.
В Нижегородской области зарегистрировали 221 пациента, в Ростовской области – 198, в Красноярском крае – 178, в Тыве – 176, в Иркутской области – 151, в Ханты-Мансийском АО – 150. Также 125 случаев подтвердили в Коми, 122 – в Ямало-Ненецком АО, 116 – в Саратовской области, 114 – в Вологодской, 112 – в Архангельской, 110 – в псковской, по 109 – в Орловской и Новосибирской областях.
На Пензенскую область приходится 103 случая, на Тульскую – 100, на Ивановскую – 98, на Дагестан и Ульяновскую область – по 95, на Калужскую область – 94. По 93 случая в Брянской области и Приморском крае, по 91 – в Тверской и Челябинской областях. В Бурятии зафиксировано 90 новых случаев COVID-19, в Омской области – 86, на Ставрополье – 84, в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае – по 80, в Кабардино-Балкарии – 79, в Самарской области – 78, в Чувашии, Забайкальском крае и Якутии – по 76.
В Башкортостане выявлено 75 новых случаев коронавируса, в Пермском крае – 72, в Белгородской, Курской и Смоленской областях – по 70, Во Владимирской, Тамбовской областях и Алтайском крае – по 66, в Хабаровском крае – 65, в Оренбургской области – 63, в Мордовии – 62, в Липецкой и Кемеровской областях – по 61.
Кроме того, 60 случаев зафиксировано в Ярославской области, по 58 – в Рязанской, Мурманской и Кировской областях, 54 – на Камчатке, 52 – в Ленинградской области, 51 – в Томской, 49 – в Татарстане, 47 – в Марий Эл, 46 – в Новгородской области, 44 – в Астраханской, по 41 – в Амурской и Сахалинской областях, по 38 – в Костромской, Калининградской областях и Адыгее.
В Северной Осетии и Хакасии подтвердили по 37 случаев COVID-19, в Ингушетии – 36, в Магаданской области – 35, в Вологодской – 32, в Крыму – 25, в Удмуртии и Тюменской области – по 22, в Чечне – 21, в Калмыкии – 18, в Карелии –17, в Курганской области – 11, на Алтае – 8, в Чукотском АО – 6, в Еврейской АО – 4, в Ненецком АО и в Севастополе – по 1.
Нарастающим итогом в стране зафиксировано 511 423 случая коронавирусной инфекции.
Также известно, что за минувшие сутки по выздоровлению было выписано 8 220 человек. За весь период это число составило 269 370 человек.
При этом за последние сутки было подтверждено 183 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, за весь период умерли 6 715 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что количество выявляемых случаев пневмонии в столице сократилось в пять раз. Аналогичная тенденция фиксируется и в случае подтверждений коронавирусной инфекции.
Также в Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19. Сообщалось, что антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы.
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: