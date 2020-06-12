В России выявили 8 987 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявлено 8 987 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 3 216 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны.

На Москву приходится 1 714 выявленных случаев, на Московскую область – 730, на Свердловскую область – 320, на Санкт-Петербург 247, на Воронежскую область – 227.

В Нижегородской области зарегистрировали 221 пациента, в Ростовской области – 198, в Красноярском крае – 178, в Тыве – 176, в Иркутской области – 151, в Ханты-Мансийском АО – 150. Также 125 случаев подтвердили в Коми, 122 – в Ямало-Ненецком АО, 116 – в Саратовской области, 114 – в Вологодской, 112 – в Архангельской, 110 – в псковской, по 109 – в Орловской и Новосибирской областях.

На Пензенскую область приходится 103 случая, на Тульскую – 100, на Ивановскую – 98, на Дагестан и Ульяновскую область – по 95, на Калужскую область – 94. По 93 случая в Брянской области и Приморском крае, по 91 – в Тверской и Челябинской областях. В Бурятии зафиксировано 90 новых случаев COVID-19, в Омской области – 86, на Ставрополье – 84, в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае – по 80, в Кабардино-Балкарии – 79, в Самарской области – 78, в Чувашии, Забайкальском крае и Якутии – по 76.

В Башкортостане выявлено 75 новых случаев коронавируса, в Пермском крае – 72, в Белгородской, Курской и Смоленской областях – по 70, Во Владимирской, Тамбовской областях и Алтайском крае – по 66, в Хабаровском крае – 65, в Оренбургской области – 63, в Мордовии – 62, в Липецкой и Кемеровской областях – по 61.

Кроме того, 60 случаев зафиксировано в Ярославской области, по 58 – в Рязанской, Мурманской и Кировской областях, 54 – на Камчатке, 52 – в Ленинградской области, 51 – в Томской, 49 – в Татарстане, 47 – в Марий Эл, 46 – в Новгородской области, 44 – в Астраханской, по 41 – в Амурской и Сахалинской областях, по 38 – в Костромской, Калининградской областях и Адыгее.

В Северной Осетии и Хакасии подтвердили по 37 случаев COVID-19, в Ингушетии – 36, в Магаданской области – 35, в Вологодской – 32, в Крыму – 25, в Удмуртии и Тюменской области – по 22, в Чечне – 21, в Калмыкии – 18, в Карелии –17, в Курганской области – 11, на Алтае – 8, в Чукотском АО – 6, в Еврейской АО – 4, в Ненецком АО и в Севастополе – по 1.

Нарастающим итогом в стране зафиксировано 511 423 случая коронавирусной инфекции.

Также известно, что за минувшие сутки по выздоровлению было выписано 8 220 человек. За весь период это число составило 269 370 человек.

При этом за последние сутки было подтверждено 183 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, за весь период умерли 6 715 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что количество выявляемых случаев пневмонии в столице сократилось в пять раз. Аналогичная тенденция фиксируется и в случае подтверждений коронавирусной инфекции.

Также в Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19. Сообщалось, что антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы.