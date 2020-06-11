Собянин провел селекторное совещание Госсовета по борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению COVID-19, в котором приняли участие губернаторы регионов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с текущей ситуацией распространения коронавирусной инфекции в регионах, а также темпы, условия и очередность снятия ограничений.

Кроме того, на совещании обсудили проведение скрининговых исследований населения на иммунитет к COVID-19.

Также обсуждались дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Помимо этого, на встрече обсудили вопрос подготовки школ к учебному году.

За сутки в Москве подтвердили 1 436 случаев COVID-19. Таким образом, всего к настоящему моменту в городе зафиксирован 201 221 случай коронавируса.

Уточняется, что все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

Согласно последним данным, в России за минувшие сутки выявили 8 779 новых случаев COVID-19. Из них 3 235 случаев не имели клинических проявлений болезни.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выразила надежду на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркивала, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Также президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что выход из ограничительных мер должен быть осознанным и спокойным. Он подчеркивал, что ситуация с COVID-19 в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент отмечал, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.