Выход из ограничений должен быть осознанным и спокойным – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин заявил, что выход из ограничительных мер по коронавирусу должен быть осознанным и спокойным. Об этом глава государства заявил на встрече с деятелями культуры.

"Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознано, спокойно, но как можно быстрее", – цитирует ТАСС слова президента.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время встречи заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. При этом она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Ранее глава государства считает, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако он подчеркнул, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.

Российский лидер отметил сложную динамику COVID-19 в Забайкалье и поручил оперативно помочь региону. За сутки Минобороны развернуло там военный госпиталь для лечения больных с коронавирусом.

В госпитале оборудовали приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

В России за сутки в России подтверждено 8 855 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 458 689 случаев в 85 регионах. Это на 2 процента больше, чем днем ранее.

