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Наука

08:09

В "Росатоме" разработали новый метод борьбы против COVID-19

наука медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского, входящего в состав госкорпорации "Росатом" разработали новый способ лечения легких при коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученые выяснили, как очищать человеческие легкие с помощью ультрафиолета.

"Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем "светящийся газ". До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать", – заявил руководитель института Андрей Говердовский.

Принцип лечения основан на вдыхании пациентом молекул и газовых компонентов, которые, за счет своих свойств, продолжат быть активными уже непосредственно в легких. Именно там, по задумке ученых, будет выделяться ультрафиолет.

Сама технология, по предварительным прогнозам, может быть задействована и для терапии ряда иных заболеваний дыхательных путей.

Ранее компания "Кромис", являющаяся резидентом инновационного кластера "Сколково", зарегистрировала первый в России препарат против коронавирусной инфекции. Его одобрили в Минздраве.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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