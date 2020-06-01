В России создали первый нетоксичный препарат от герпеса

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Российские ученые создали новый препарат от герпеса в виде крема, который могут использовать даже беременные женщины и дети. Об этом сообщает газета "Известия".

Как отмечается, это совместная разработка сотрудников Института иммунологии России и специалистов из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В отличие от существующих на рынке лекарств против герпеса, новинка нетоксична и работает на внутриклеточном уровне.

Директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов рассказал, что герпес – "серьезная медико-социальная проблема современного здравоохранения". Поэтому поиск и создание новых препаратов от нее очень важны. Только в России и странах СНГ каждый год регистрируют 20 миллионов случаев заражения герпесом.

В материале говорится, что созданный препарат нетоксичен, принцип его действия основан на препятствовании взаимодействия вируса с внутриклеточными мишенями. Кроме того, он способен ускорять регенеративные процессы, что важно в рамках терапии патологий кожи.

Ранее сообщалось, что генетики из Италии выявили происхождение двух главных разновидностей герпеса. По мнению исследователей, вирус появился в Африке около 5 тысяч лет назад и около 300 лет назад. По словам ученых, вирус герпеса относится к числу самых распространенных человеческих инфекций.

Специалисты считают, что современный герпес способен спровоцировать болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, энцефалита, некоторых форм рака половых органов и других болезней. По их мнению, различные разновидности вируса герпеса проникают в организм человека практически с первых дней жизни.