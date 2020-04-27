Ученые расшифровали геном вируса герпеса

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Группе немецких и британских биологов удалось расшифровать геном вируса простого герпеса. Специалисты выяснили, что он сложнее, чем предполагалось, как сообщает журнал Nature Communications.
Вирус простого герпеса типа 1 значительно распространен среди людей, однако в течение длительного времени может не проявляться. При этом в период ослабления иммунной системы или иного стресса для организма он становится активным.
Ранее ученые предполагали, что в геноме вируса находится 80 рамок считывания – это последовательность нуклеотидов в составе ДНК, обладающая способностью кодировать белок. Новое же исследование показало, что их 284.
"Новые результаты теперь позволяют изучать отдельные гены вируса гораздо детальнее, чем раньше", – подчеркнул руководитель исследования, профессор кафедры вирусологии Ларс Долкен.
Авторы научной работы в ходе своих изысканий разработали программу визуализации, которая демонстрирует геном от всего вируса в целом до отдельных нуклеотидов. Исследователи полагают, что обновленные данные по вирусу герпеса можно будет применить в разработке онколитических вирусов для лечения меланомы.
В январе сообщалось, что генетики из Италии выявили происхождение двух главных разновидностей герпеса. По мнению исследователей, вирус появился в Африке около 5 тысяч лет назад и около 300 лет назад.
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