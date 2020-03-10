В глубинах Северного Ледовитого океана нашли колонии хламидий

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Ученые из Швеции обнаружили в Северном Ледовитом океане множество бактерий Chlamydiae (хламидий), сообщает "Мир 24".

Микроорганизмы проживают на глубине трех километров – на несколько метров ниже донных отложений. По словам исследователей, они подвергаются сильному давлению и практически лишены кислорода. В то же время такие условия не мешают бактериям успешно развиваться. Более того, на некоторых участках морского дна они даже доминируют.

Ученые утверждают, что эти микроорганизмы – "родственники" Chlamydia trachomatis, которые вызывают венерическое заболевание. Кроме того, большая часть бактерий этого вида – паразиты и нуждаются в хозяине-переносчике, чтобы выжить.

Специалисты проанализировали генетический материал и пришли к выводу, что эти микроорганизмы научились поглощать ресурсы из других микробов, живущих поблизости.

Ранее ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук пришли к выводу, что регулярные физические упражнения и здоровое питание способны продлить жизнь человека на десять лет.

Ученые провели эксперимент при участии более 100 тысяч человек в возрасте 50 лет. Специалисты следили за состоянием добровольцев более 20 лет. Как выяснилось, различные заболевания появлялись у тех, кто курит, "умеренно" употребляет спиртное, ест вредную пищу, имеет избыточный вес и не занимается спортом.

Кроме того, регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришли специалисты Американской ассоциации сердца.