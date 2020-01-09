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Общество

10:51

Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет

общество наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Регулярные физические упражнения и здоровое питание способны продлить жизнь человека на десять лет. К такому выводу пришли специалисты из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук, сообщает "Вечерняя Москва".

Ученые провели эксперимент при участии более 100 тысяч человек в возрасте 50 лет. Специалисты следили за состоянием добровольцев более 20 лет.

Как выяснилось, различные заболевания появлялись у тех, кто курит, "умеренно" употребляет спиртное, ест вредную пищу, имеет избыточный вес и не занимается спортом.

Женщины, которые занимались спортом, не имели вредных привычек и правильно питались, прожили в среднем 84,4 года, а те, кто не следили за своим здоровьем, – 73,7 года. Среди мужчин показатель составил 81,1 года против 73,5 года.

Специалисты Американской ассоциации сердца ранее сообщили, что регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни.

Специалисты организовали исследование, которое основывалось на данных анализа почти двух тысяч человек. Испытуемым провели катетеризацию сердца. В процессе эксперимента стало известно, что 389 человек из числа отобранных подопытных регулярно практиковали голодание.

На основе полученной информации ученые сделали вывод, что смертность среди голодающих на 45 процентов ниже, чем у остальных участников исследования.

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