Врачи назвали основные причины внезапной сердечной смерти

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Согласно Национальным рекомендациям по определению риска и профилактики внезапной сердечной смерти, в России из-за резкой остановки сердца ежегодно погибает 200-250 тысяч человек. Об этом сообщает портал News.ru.
Внезапная сердечная смерть – это медицинское понятие, которое подразумевает ненасильственное прекращение жизни человека. Под определение подходят случаи, когда остановка сердца происходит моментально или же в течение часа. Эксперты Депздрава Москвы указывают, что в столице фиксируется больше 92 тысяч подобных случаев на 100 тысяч жителей.
Согласно статистике, у мужчин внезапная сердечная смерть наступает в среднем в два раза чаще, чем у женщин. Объясняется это тем, что женские половые гормоны влияют на сердечно-сосудистую систему, активно защищая ее от повреждений.
Наиболее частая причина ВСС – аритмии, например желудочковые тахиаритмии (ускорение сердечной деятельности) или брадиаритмии (соответственно, замедление). Подобные сбои, в свою очередь, могут быть вызваны изменением тонуса вегетативной нервной системы, физической нагрузкой, лекарственными средствами, гипоксией и рядом иных факторов.
Чтобы максимально снизить факторы риска, необходимо проводить мультиспиральную компьютерную томографию коронарных артерий (обследование не входит в ОМС) и липидограмму, комплексное обследование, которое помогает определить уровень жиров в крови.
Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала самые вредные продукты для завтрака. Специалист рассказала, что наибольший урон организму может нанести мучная лепешка "пита", поскольку в ней крайне много калорий.
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