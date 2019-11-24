Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

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Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл назвала самые вредные продукты для завтрака, сообщает "Газета.ру".
Худшим компонентом для завтрака она считает мучную лепешку – питу. Объясняется это большим количеством в продукте углеводов. По словам эксперта, желающим сбросить вес, следует избегать питу и другие хлебобулочные изделия, традиционные для турецкой кухни.
Специалист обратила внимание, что в турецком хлебе содержится от 60 до 80 граммов углеводов, что эквивалентно трем или четырем ломтикам обычного хлеба. Если же добавить к пите сливочное масло, то получится худший вариант для приема пищи, говорит Баррелл.
Также диетолог не советует начинать день со сладких хрустящих хлопьев, поскольку они практически не содержат пищевых волокон. В то же время хлопья без сахара или гранола с добавлением натурального йогурта, меда и ягод считается самым лучшим выбором на завтрак.
Специалист также рекомендует есть утром тосты с яйцом и беконом. При этом предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу.
Если же времени на приготовление завтрака особо нет, можно выпить зеленый смузи из фруктов и овощей. Баррелл отметила, что главное – чтобы продукты были полезными и здоровыми, а весь рацион сбалансированным.
Недавно диетологи рассказали о сочетаниях продуктов для завтрака, которые являются самыми полезными. Специалисты сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно.
Кандидат медицинских наук, главный врач клиники "Питание и здоровье" Дарья Русакова подчеркнула, что завтрак должен быть достаточно сытным. Он должен содержать белки и углеводы. В частности, это могут быть яйца, блюда из творога, немного рыбных или мясных продуктов. Также можно добавить салат. При этом еды должно быть столько, чтобы потом не было чувства тяжести и дискомфорта.
А по мнению завкафедрой терапевтических дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического института, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Лейлы Болатчиевой, самый лучший завтрак – это овсянка, которая надолго насыщает и позволяет желудку долго находиться в состоянии покоя.
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