Диетологи назвали состав идеального завтрака

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Диетологи рассказали о сочетаниях продуктов для завтрака, которые являются самыми полезными. Опрошенные РИА Новости специалисты сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно.
Кандидат медицинских наук, главный врач клиники "Питание и здоровье" Дарья Русакова подчеркнула, что завтрак должен быть достаточно сытным.
"Обязательно необходимо завтракать и детям, и взрослым, это должно быть традицией в семье, потому что если человек не позавтракал, у него не запустился обмен веществ, организм не проснулся, и, конечно, он долго будет раскачиваться для того, чтобы привести себя в бодрую рабочую форму", – сказала она.
Специалисты отмечают, что завтрак должен содержать белки и углеводы. В частности, это могут быть яйца, блюда из творога, немного рыбных или мясных продуктов. Также можно добавить салат.
При этом, по словам Русаковой, еды должно быть столько, чтобы потом не было чувства тяжести и дискомфорта.
А по мнению завкафедрой терапевтических дисциплин 2 Пятигорского медико-фармацевтического института, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Лейлы Болатчиевой, самый лучший завтрак – это овсянка, которая надолго насыщает и позволяет желудку долго находиться в состоянии покоя.
Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала о том, когда следует пить кофе, чтобы не наносить вреда организму. По ее словам, не следует устраивать ежедневный завтрак, состоящий из кофе. Это особенно вредно для женского организма. У человека должен быть полноценный завтрак, и кофе не сможет его заменить.
Напиток действительно немного бодрит и позволяет быстрее проснуться за счет увеличения сердечных сокращений, однако его регулярное употребление негативно сказывается на здоровье, подчеркнула специалист.
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