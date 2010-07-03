Диетолог рассказала, когда можно пить кофе

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Диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала о том, когда следует пить кофе, чтобы не наносить вреда организму.

По ее словам, не следует устраивать ежедневный завтрак, состоящий из кофе. Это особенно вредно для женского организма. У человека должен быть полноценный завтрак и кофе не сможет его заменить.

Напиток действительно немного бодрит и позволяет быстрее проснуться за счет увеличения сердечных сокращений, однако его регулярное употребление негативно сказывается на здоровье, подчеркнула специалист.

"Кофе для человека это не питательный продукт, который позволяет включить в работу организм и быть продуктивным весь день. Потому что кофе поддерживает работоспособность только короткий отрезок времени, а потом организм начинает требовать энергию", – сказала она в интервью ИА "НСН".

Максимум в день человек может выпить одну или две небольшие чашки кофе – строго между приемами пищи. Следует обратить внимание и на качество напитка. Кофе должен быть натуральным, заключила диетолог.

Ранее главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что чрезмерное употребление кофе приводит к обезвоживанию, а из-за этого снижается иммунитет.

