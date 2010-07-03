Врач рассказала о вреде утреннего кофе

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Употребление кофе натощак может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. По словам гастроэнтеролога Марии Бадалян, каждое утро необходимо запускать желчный пузырь и в этом могут помочь обычные бананы, мюсли или каша, сообщает "Вечерняя Москва".

"А употребляя по утрам только кофе, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой "завтрак" никуда не годится", – подчеркнула Бадалян.

Гастроэнтеролог добавила, что также можно навредить нервной системе. По ее словам, кофе придает ощущение тонуса и бодрости, но это не касается гипертоников.

"А ведь у нас многие даже не догадываются о наличии у себя этой проблемы: не измеряют давление и думают, что 140 на 90 – это нормально. Просто определить, что ты гипертоник, без специальных приборов практически невозможно. И в итоге такой образ жизни способен привести к инфаркту или инсульту", – сказала она.

Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников ранее рассказал, что чрезмерное употребление кофе приводит к обезвоживанию, а из-за этого снижается иммунитет. По его словам, не стоит злоупотреблять напитком в сезон простуд.

Он посоветовал заменить кофе и крепкий чай на морсы и травяные чаи, больше пить чистой воды комнатной температуры.

За текущий год в четыре раза возросло число станций столичной подземки, где в переходах имеются кофейни. Свежесваренный кофе в киоске или павильоне можно купить на 34 станциях метрополитена. Больше всего кофеен расположено на станциях "Коньково", "Китай-город", "Коломенская" и "Лермонтовский проспект".

