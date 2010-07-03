Росстандарт утвердил ГОСТы на холодный кофе и чай

13:26
13:26
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Фото: depositphotos/Olegkalina
Росстандарт утвердил в качестве национальных стандартов ГОСТы для холодных чая и кофе, сообщает ТАСС. Они начнут действовать с 1 июля 2020 года.
В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на популярность таких напитков, как холодный чай ("айс ти") и холодный кофе ("айс кофе"), в России до сих пор не было нормативных документов, устанавливающих общие требования к безопасности, к качеству, к упаковке и маркировке к этой продукции.
Сегодня на упаковках напитков не обозначается количество экстракта чая и кофе. Отмечается, что зачастую туда добавляют фруктовые и ягодные соки и различные ароматизаторы.
Согласно новым стандартам, готовый к употреблению холодный чай должен содержать не менее 1 грамма на 1 литр сухого экстракта чая, а холодный кофе, готовый к употреблению, должен содержать кофе в концентрации не менее 10 граммов на 1 литр. В состав холодного чая и холодного кофе не должны входить искусственные красители, усилители вкуса, подкрашивающие вещества, также не допускается искусственная газация продукта.
Ранее главный внештатный специалист столичного Депздрава, психиатр-нарколог Евгений Брюн предупредил, что регулярное употребление кофе по утрам может привести к зависимости от этого напитка. При этом специалист отметил, что резко отказываться от кофе также не стоит, иначе может развиться абстинентный синдром. Его симптомы − головная боль, сонливость, перепады настроения, раздражительность и снижение работоспособности.
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