Бариста рассказали о самом популярном кофе у москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самым популярным кофейным напитком среди москвичей стал капучино объемом 250 миллилитров, рассказал руководитель школы бариста при Лиге бариста России Илья Богданович.

Он отметил, что этот напиток оказался лидером продаж и в столице, и во всей России. На него приходится около 60 процентов продаж в стране, передает Агентство "Москва". Второе место занял большой капучино объемом 300 миллилитров, замкнул тройку латте.

Простейший способ определить качество кофе – по вкусу, пояснил Богданович. По его словам, капучино не должен быть кислым, горьким. Во вкусе должна быть сладость, которую дает взбитое молоко, уточнил глава школы. Кроме того, кофе не должен обжигать, но и не должен быть холодным.

Богданович посоветовал выбирать напиток из зернового кофе. Растворимый же кофе, по его мнению, хорош для дома, когда не хочется терять время на приготовление.

"Но если вы хотите получить эстетическое наслаждение, то это про зерновой кофе. Растворимый кофе обычно делается не из самого хорошего кофе. Проблема в низком качестве зерна", – заключил эксперт.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову ранее предупредила, что чрезмерное потребление кофе может привести к нарушению сна, головным болям, повышенной возбудимости, сердцебиению и тошноте. В частности, взрослому за раз можно употреблять не более 100–150 миллиграмм. Если пить кофе в таких количествах, не используя в дополнение к нему много сахара, сливок и кондитерских изделий, то это можно считать лишь пищевым предпочтением, как чай или какао, объяснила она.