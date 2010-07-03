В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма

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Чрезмерное потребление кофе может привести к нарушению сна, головным болям, повышенной возбудимости, сердцебиению и тошноте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, говоря о безопасном количестве кофе, которое можно употреблять здоровому человеку в день, следует подразумевать содержание кофеина в напитке. В частности, взрослому за раз можно употреблять не более 100–150 миллиграмм. По ее словам, если пить кофе в таких количествах, не используя в дополнение к нему большое количество сахара, сливок и кондитерских изделий, то это можно считать лишь пищевым предпочтением, как чай или какао.

В день здоровому взрослому человеку можно употреблять до 300–400 миллиграмм кофеина. Беременным не следует потреблять более 200 миллиграмм, подросткам – более 100, а детям младшего возраста вообще не рекомендуется пить кофе.

Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм. Также кофеин содержится в чае – до 60 миллиграмм в чашке черного и до 30 в чашке зеленого чая, а также в горьком шоколаде и некоторых сладких прохладительных напитках.

Самый полезный кофе, как и шоколад – это несладкий или с добавлением одной маленькой ложечки сахара и небольшого количества молока. Все остальные разновидности кофе с добавлением сахара, различных сиропов, сливок следует отнести скорее к десертам и не употреблять ежедневно, говорит врач.