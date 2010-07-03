В Депздраве рассказали об опасности утреннего кофе

Регулярное употребление кофе может вызвать зависимость, рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения, психиатр-нарколог Евгений Брюн.
При этом он уточнил, что резко отказываться от этого напитка не стоит, поскольку может развиться абстинентный синдром.
"Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности, непреодолимое желание как можно быстрее, отложив все, даже самые срочные дела, найти и непременно выпить обязательный утренний кофе", – цитирует его Агентство "Москва".
Эксперт подчеркнул, что такие симптомы наблюдают у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью. В то же время он добавил, что регулярное употребление кофе и в больших дозах может послужить развитию психомоторного возбуждения, раздражительности, бессонницы, а также тахикардии, нарушению сердечного ритма, повышению артериального давления, тошноты и рвоты.
Кофеин запрещено употреблять людям, страдающим эпилепсией, повышенной психической возбудимостью, бессонницей, также при артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма и проводимости, при глаукоме и в случаях индивидуальной непереносимости.
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