Москвичам посоветовали отказаться от мяса и кофе

Специалисты советуют в жару ограничить употребление мяса и стараться поменьше пить кофе и сладкие напитки. При такой погоде надо перестроить свой рацион в пользу менее калорийной пищи, заявил главный внештатный специалист департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
"Сведите к минимуму потребление мяса, а также копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Употребляйте как можно больше жидкости: вода, чай, морс, минеральная вода. Избегайте употребления кофе, алкоголя, сладких и газированных напитков. Увеличьте в рационе количество овощей и фруктов", – сказал Тяжельников, передает Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что непривычное повышение температуры может плохо отразиться на здоровье, поэтому, чтобы уберечь себя, в жару лучше меньше находиться на улице и не увлекаться физическими нагрузками, использовать кондиционеры и вентиляторы, одеваться в светлую одежду из натуральных и легких тканей, не забывать про головной убор и солнцезащитные очки. Также рекомендуется есть больше овощей и фруктов и пить много воды.
В середине недели в Москве будет аномальная 30-градусная жара. Это выше средних многолетних значений на 4–5 градусов. Также ГУ МЧС предупреждает горожан о сильной жаре 29 мая и рекомендует избегать перегрева на солнце.
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