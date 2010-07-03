Врачи рассказали, как пережить жару в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-терапевт Алексей Безымянный в интервью Москве 24 рассказал, каким правилам нужно следовать в особенно жаркие дни в столице. По его словам, в первую очередь необходимо соблюдать правильный питьевой режим.
"Не забывать пить воду – это раз. Кроме того, не перегреваться на солнце. Для этого должен быть головной убор и желательно, чтобы одежда была с длинными рукавами. Если она легкая льняная, кожа не станет перегреваться. Таким образом можно избежать тепловой удар", – отметил он.
Безымянный напомнил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например гипертонией, вообще противопоказано долго находиться на солнце. Им также "нельзя забывать принимать лекарства, которые назначил лечащий врач".
Физическая нагрузка – это сады, грядки – тоже увеличивает риски. Поэтому нужно дозированно находиться на солнце, чтобы это было рано утром или поздно вечером.
Алексей Безымянный
врач-терапевт
В свою очередь, врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова посоветовала не употреблять алкоголь в жару, так как при высокой температуре "усиливается эффект" от спиртного, а это может привести к проблемам со здоровьем.
Врач дала рекомендации и тем, кто любит пользоваться кондиционером. По ее словам, температура в помещении не должна сильно отличаться от той, что "за бортом".
"Если на улице 30 градусов, то нет резона делать в помещении 20 градусов, так как это слишком большой перепад. И надо понимать, что воздух от кондиционера, который циркулирует по помещению, сильно охлажденный и несвежий", – считает она.
Кондиционер не избавляет от необходимости проветривания помещения с притоком свежего кислорода. В жару ощущение недостатка кислорода гораздо выше. Стараемся проветривать помещение, стараемся, чтобы не было большого температурного перепада, чтобы не переохлаждаться.
Марина Анисимова
врач-терапевт ГКБ № 31
Помимо этого, Анисимова посоветовала любителям прохладных напитков "стараться не злоупотреблять ими", чтобы не заболеть.
А врач-терапевт Виктор Лишин добавил, что в жаркие дни не следует пренебрегать чаем, так как он, по мнению специалиста, лучше утоляет жажду.
"Холодная вода, когда ее пьешь, остается в желудке, не поступает в кишечник и неправильно усваивается, поэтому возникает такая тяжесть. Лучше пить чай, потому что он провоцирует пропотевание и в дальнейшем лучше утоляет жажду", – пояснил эксперт.
Кроме того, по его словам, не следует переедать в жару.
Лучше не есть пищу, употребление которой приводит еще к большей жажде – острое, жареное, соленое, сладкого тоже стараться есть меньше. Также в жаркую погоду принимать пищу лучше малыми порциями.
Виктор Лишин
врач-терапевт
В среду, 29 мая, в Москве синоптики обещают жару до 32 градусов, примерно столько же будет и в четверг, 30 мая. Такая погода характерна скорее для июля: температура выше нормы на четыре-пять градусов.
Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал о том, что среднемесячная температура в мае за последние 100 лет выросла в Москве больше чем на три градуса. Летние месяцы также потеплели, примерно на два-три градуса в среднем.
В свою очередь, и. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев отметил, что температура около и выше нормы установится в Москве и Подмосковье летом. По его словам, среднесуточная температура для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляет плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.
Ксения Руденко, Анатолий Федотов