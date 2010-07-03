Врачи рассказали, как пережить жару в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-терапевт Алексей Безымянный в интервью Москве 24 рассказал, каким правилам нужно следовать в особенно жаркие дни в столице. По его словам, в первую очередь необходимо соблюдать правильный питьевой режим.

"Не забывать пить воду – это раз. Кроме того, не перегреваться на солнце. Для этого должен быть головной убор и желательно, чтобы одежда была с длинными рукавами. Если она легкая льняная, кожа не станет перегреваться. Таким образом можно избежать тепловой удар", – отметил он.

Безымянный напомнил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например гипертонией, вообще противопоказано долго находиться на солнце. Им также "нельзя забывать принимать лекарства, которые назначил лечащий врач".



Алексей Безымянный врач-терапевт Физическая нагрузка – это сады, грядки – тоже увеличивает риски. Поэтому нужно дозированно находиться на солнце, чтобы это было рано утром или поздно вечером.

В свою очередь, врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова посоветовала не употреблять алкоголь в жару, так как при высокой температуре "усиливается эффект" от спиртного, а это может привести к проблемам со здоровьем.

Врач дала рекомендации и тем, кто любит пользоваться кондиционером. По ее словам, температура в помещении не должна сильно отличаться от той, что "за бортом".

"Если на улице 30 градусов, то нет резона делать в помещении 20 градусов, так как это слишком большой перепад. И надо понимать, что воздух от кондиционера, который циркулирует по помещению, сильно охлажденный и несвежий", – считает она.



Марина Анисимова врач-терапевт ГКБ № 31 Кондиционер не избавляет от необходимости проветривания помещения с притоком свежего кислорода. В жару ощущение недостатка кислорода гораздо выше. Стараемся проветривать помещение, стараемся, чтобы не было большого температурного перепада, чтобы не переохлаждаться.

Помимо этого, Анисимова посоветовала любителям прохладных напитков "стараться не злоупотреблять ими", чтобы не заболеть.

А врач-терапевт Виктор Лишин добавил, что в жаркие дни не следует пренебрегать чаем, так как он, по мнению специалиста, лучше утоляет жажду.

"Холодная вода, когда ее пьешь, остается в желудке, не поступает в кишечник и неправильно усваивается, поэтому возникает такая тяжесть. Лучше пить чай, потому что он провоцирует пропотевание и в дальнейшем лучше утоляет жажду", – пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, не следует переедать в жару.



Виктор Лишин врач-терапевт Лучше не есть пищу, употребление которой приводит еще к большей жажде – острое, жареное, соленое, сладкого тоже стараться есть меньше. Также в жаркую погоду принимать пищу лучше малыми порциями.

В среду, 29 мая, в Москве синоптики обещают жару до 32 градусов, примерно столько же будет и в четверг, 30 мая. Такая погода характерна скорее для июля: температура выше нормы на четыре-пять градусов.



Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал о том, что среднемесячная температура в мае за последние 100 лет выросла в Москве больше чем на три градуса. Летние месяцы также потеплели, примерно на два-три градуса в среднем.

В свою очередь, и. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев отметил, что температура около и выше нормы установится в Москве и Подмосковье летом. По его словам, среднесуточная температура для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляет плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.



Ксения Руденко, Анатолий Федотов