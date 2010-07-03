Дожди придут в Москву во второй половине недели

Пик жары в столичном регионе придется на среду и четверг. В эти дни воздух прогреется почти до +30 градусов. Однако ближе к выходным в Москву придут дожди. Об этом сообщил ИА "НСН" и. о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
"Конец недели ожидается более прохладным, чем середина недели", − отметил Киктев. По прогнозам Гидрометцентра, в среду, 29 мая, обойдется без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов, а днем москвичей ждут аномальные 29−31 градус жары.
В четверг, 30 мая, местами возможны дожди и даже грозы. При этом будет по-прежнему жарко − до +30 градусов. Днем в пятницу жара немного спадет: столбики термометров установятся в районе плюс 24−26 градусов. Синоптики предупредили о грозе и порывистом ветре, который будет дуть со скоростью 12−17 метров в секунду.
В ближайшие выходные местами также пройдут дожди с сильным ветром. Температурный фон станется прежним: днем будет от +24 до +26 градусов, а ночью − до +17 градусов.
Ранее Дмитрий Киктев пообещал жителям столицы жаркое лето. По его словам, в Москве и Подмосковье в летний период установится температура около и выше нормы.
Также сообщалось, что во вторник, 28 мая, воздух в столице прогрелся до +26,9 градуса. Это стало самым высоким показателем с начала года.
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