Дожди придут в Москву во второй половине недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пик жары в столичном регионе придется на среду и четверг. В эти дни воздух прогреется почти до +30 градусов. Однако ближе к выходным в Москву придут дожди. Об этом сообщил ИА "НСН" и. о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

"Конец недели ожидается более прохладным, чем середина недели", − отметил Киктев. По прогнозам Гидрометцентра, в среду, 29 мая, обойдется без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов, а днем москвичей ждут аномальные 29−31 градус жары.

В четверг, 30 мая, местами возможны дожди и даже грозы. При этом будет по-прежнему жарко − до +30 градусов. Днем в пятницу жара немного спадет: столбики термометров установятся в районе плюс 24−26 градусов. Синоптики предупредили о грозе и порывистом ветре, который будет дуть со скоростью 12−17 метров в секунду.

В ближайшие выходные местами также пройдут дожди с сильным ветром. Температурный фон станется прежним: днем будет от +24 до +26 градусов, а ночью − до +17 градусов.

Ранее Дмитрий Киктев пообещал жителям столицы жаркое лето. По его словам, в Москве и Подмосковье в летний период установится температура около и выше нормы.

Также сообщалось, что во вторник, 28 мая, воздух в столице прогрелся до +26,9 градуса. Это стало самым высоким показателем с начала года.