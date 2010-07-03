Климатолог рассказал о потеплении в Москве за 100 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среднемесячная температура в мае за последние 100 лет выросла в Москве больше чем на три градуса. Летние месяцы также потеплели, примерно на два-три градуса в среднем, сказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

"Если брать тренд за последние 100 лет, тут потепление будет непрерывное за все сезоны. В мае – больше чем на три градуса, в июне – на два, июле – на три и в августе – на два градуса. За последние 30 лет в мае среднемесячная температура выросла почти на четыре градуса, что касается лета, то в июне в среднем потепления нет, в июле температура выросла на три градуса, а в августе – на два с небольшим", – сказал он, передает Агентство "Москва".

В середине этой недели в Москве ожидается аномальная 30-градусная жара. Это превышает многолетние значения примерно на четыре-пять градусов.

Однако после этого в столицу могут прийти торнадо и смерчи. Метеорологи говорят, что такие природные явления стоит ожидать в конце мая и в самом начале июня.

