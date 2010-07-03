Сухая летняя погода ожидается в Москве 28 мая

Сухая и теплая погода ожидается в Москве во вторник, 28 мая, информирует сайт Гидрометцентра РФ.
Днем в столице температура воздуха составит 25-27 градусов тепла. В ночь на 29 мая она может опуститься до плюс 16 градусов.
При переменной облачности осадков в Московском регионе не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 23-28 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов.
В связи с риском природных пожаров на 28 мая объявлен желтый уровень погодной опасности.
Ранее сообщалось, что пик майской жары в столице придется на 29 мая. По словам синоптиков, температурный режим превысит средние многолетние значения примерно на 4-5 градусов. Также же метеорологи предупреждают о возможных на этой неделе ливнях и грозах.
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