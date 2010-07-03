Грозы и 30-градусная жара придут в Москву к середине недели

К середине недели в столицу придут грозовые ливни и 30-градусная жара, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".
Уже во вторник воздушные потоки над Москвой сменятся на юго-западные с Балканского полуострова. В дневное время потеплеет до +25... +27 градусов, в регионе – до +28.
В ночь на среду столбики термометров не опустятся ниже +13... +18, днем уже можно рассчитывать на 30-градусную жару. В четверг сохранится аналогичная температура, но возрастет вероятность локальных грозовых ливней.
В конце рабочей недели дождей и гроз станет больше. Немного спадет жара – ночью ожидается от 12 до 17 градусов тепла, днем – +22... +27.
Такой температурный режим выше средних многолетних значений примерно на 4-5 градусов.
На вторник, 28 мая, в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения природных пожаров. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что температура воздуха в центральных регионах европейской части России начнет повышаться уже с 28 мая.
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