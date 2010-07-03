Июльская жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В среду, 29 мая, в столицу придет 32-х градусная жара, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такая погода соответсвует июльским показателям. Тепло сохранится вплоть до 1 июня.

"29 мая ожидается 30–32 градуса, 30 мая – от 26 до 31 градуса. Такая температура соответствует скорее июлю, причем где-нибудь в Турции", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Он напомнил, что такая жаркая погода в конце мая наблюдается в Москве не впервые. К примеру, 30-градусная жара была в столице в период с 27 по 31 мая 2007 года.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе с 21:00 26 мая из-за высокой пожароопасности.

В таких условиях жителям рекомендуют не ходить в лес, разводить там костры. Также опасно жечь мусор на садовых и дачных участках или вблизи леса.

Ранее сообщалось, что в последнее воскресенье весны, 26 мая, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и гроза. Зато воздух днем в Москве прогреется до 22–24 градуса тепла, по области – до 21–26. Ветер западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду.