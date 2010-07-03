Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В ближайшие один-два часа с сохранением до 11.00 26 мая в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе порывы ветра 13-18 метров в секунду", - сообщили в ведомстве.

Спасатели МЧС рекомендуют, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, не парковать автомобили около деревьев и слабо укрепленных конструкций, а находясь на улице – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что столичный регион находится под влиянием теплого атмосферного фронта. В воскресенье ожидается до плюс 25 градусов. Возможны осадки.

В последние дни мая температура может превысить даже июльские значения. Воздух прогреется до 30 градусов.

Гидрометцентр объявил на воскресенье, 26 мая, желтый уровень погодной опасности.

