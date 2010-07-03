Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

Сильный дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"В ближайшие один-два часа с сохранением до 11.00 26 мая в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе порывы ветра 13-18 метров в секунду", - сообщили в ведомстве.
Спасатели МЧС рекомендуют, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, не парковать автомобили около деревьев и слабо укрепленных конструкций, а находясь на улице – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что столичный регион находится под влиянием теплого атмосферного фронта. В воскресенье ожидается до плюс 25 градусов. Возможны осадки.
В последние дни мая температура может превысить даже июльские значения. Воздух прогреется до 30 градусов.
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