В начале следующей недели в столице будет теплая и дождливая погода

Фото: Москва 24/ Игорь Иванко

Теплая и дождливая погода сохранится в Москве в начале предстоящей недели. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.

"В понедельник, 27 мая, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью +7...+12, днем до +15...+20. Во вторник, 28 мая, местами небольшой дождь, ночью +5...+10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +19...+24", – сообщили синоптики.

24 мая на фоне роста атмосферного давления в Москве станет прохладнее. Будет дуть северо-восточный ветер, ночью по области местами пройдет дождь. В городе будет +9...+11 градусов, в центре температура чуть выше. В Подмосковье будет до +11. Днем осадков не ожидается.

В выходные дни местами могут пройти кратковременные дожди, ожидается порывистый ветер.

23 мая Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей о затруднении движения на дорогах Москвы из-за непогоды и серии мелких аварий. Сложная ситуация складывается в пределах Третьего транспортного кольца. Жителям столицы рекомендуют выезжать с работы с запасом времени.

