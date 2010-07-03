В начале следующей недели в столице будет теплая и дождливая погода

Теплая и дождливая погода сохранится в Москве в начале предстоящей недели. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.
"В понедельник, 27 мая, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью +7...+12, днем до +15...+20. Во вторник, 28 мая, местами небольшой дождь, ночью +5...+10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +19...+24", – сообщили синоптики.
24 мая на фоне роста атмосферного давления в Москве станет прохладнее. Будет дуть северо-восточный ветер, ночью по области местами пройдет дождь. В городе будет +9...+11 градусов, в центре температура чуть выше. В Подмосковье будет до +11. Днем осадков не ожидается.
В выходные дни местами могут пройти кратковременные дожди, ожидается порывистый ветер.
23 мая Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей о затруднении движения на дорогах Москвы из-за непогоды и серии мелких аварий. Сложная ситуация складывается в пределах Третьего транспортного кольца. Жителям столицы рекомендуют выезжать с работы с запасом времени.
Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера
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