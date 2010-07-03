ЦОДД предупредил об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей о затруднении движения на дорогах Москвы из-за непогоды и серии мелких аварий. Об этом сообщается в микроблоге Twitter.

"Метеорологи обещают, что к вечеру дождь усилится, а по самому мрачному прогнозу – грозы до утра. Ситуация на дорогах будет тяжелой: много мелких ДТП и низкая скорость потока", – сказано в сообщении.

Отмечается, что особенно сложная ситуация складывается в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). Жителям столицы рекомендуют выезжать с работы с запасом времени. Предполагается, что ситуация на дорогах нормализуется после 21:00.

"На трафик (не лучшим образом) влияют и дорожные работы. Самые масштабные комплекс ЖКХ ведет на севере МКАД, Бородинском мосту, на ТТК в районе Рижской, Савеловской и Чурской эстакад, но много и мелких ограничений по всему городу", – отметили в ЦОДД.

В МЧС сделали предупреждение, что 23 мая до конца дня в столице и в Подмосковье ожидается гроза, сильный дождь, град, порывы ветра до 17 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в столице может выпасть до 15 процентов месячной нормы осадков. На отдельных территориях города выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков. Специалист предупредил, что в Москве из-за сильного ветра могут падать деревья, у которых плохая или неразвитая корневая система, а их ветки могут ломаться.

На портале "Метеоновости" говорится, что погоду в столичной области определяет холодный атмосферный фронт циклона с Коми. Вечером при облачности с прояснениями сохранится кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве – 16..18 градусов, по области – 14..19.

